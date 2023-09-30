مدير تعليم القليوبية: تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال أيام

أجرت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية اليوم السبت، جولة تفقدية لزيارة عدد من مدارس شرق شبرا التعليمية ومدارس إدارة الخصوص التعليمية مع أول أيام العام الدراسي الجديد، وتفقدت مجمع الخلفاء الراشدين بالخصوص ومدرسة مجمع السعيد الابتدائية بالخصوص ومدرسة الشهيد محمد يحيى عواد وملحقة المعلمين سابقا شرق شبرا الخيمة التعليمية، بحضور تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

انتظام الدراسة في المدارس

ومن خلال الزيارة، تفقدت سير العمل وانتظام الدراسة في المدارس، وتسليم الكتب لجميع الطلاب، وشددت خلال جولاتها التفقدية متابعة انتظام الدراسة وضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام كذلك بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس لجذب الطلاب

كما وجهت بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مؤكدة ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.

انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول

وأضافت مدير تعليم القليوبية أن مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي، والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد على نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة، والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.