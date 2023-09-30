عاجل.. أمطار تضرب 10 محافظات خلال ساعات والأرصاد تحذر من منخفض جوي

شهدت السواحل الشمالية ومحافظات ومدن القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة الماضية تغيرا في حالة الطقس، وانتشار كثيف للسحب مما ينذر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع تعرض مصر لمنخفض جوي.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الغطاء السحابي امتد ليشمل مناطق عدة من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مشيرا إلى تساقط أمطار خفيفة.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتتعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية كمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ودمياط لموجة من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

كما تشهد محافظات منطقة القناة وسيناء كبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، لأمطار خفيفة بالتزامن مع موجة سقوط الأمطار والمنخفض الجوي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية.

طوارئ في المحافظات مع موجة الطقس السيئ

وشهدت عدة محافظات رفع حالة الطوارئ خاصة في مدن السواحل الشمالية، إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة الطقس السيئ والمنخفض الجوي الذي يضرب المحافظات مع استعداد فرق الطوارئ للتدخل حال تساقط الأمطار.

ووجه عدد من محافظي محافظات الإسكندرية والبحيرة ومدن القناة بتجهيز فرق الطوارئ والفنيين وسيارات رفع المياه، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتدخل حال وجود أي طارئ.

كما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة في بيان رسمي لها المواطنون بضرورة الالتزام واتخاذ الإجراءات الاحترازية حال سقوط أي أمطار والحفاظ على القيادة بسرعات بطيئة على الطرق السريعة والصحراوية وعدم التوقف أسفل الأشجار أو اللافتات على الطرق السريعة والصحراوية.