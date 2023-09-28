عاجل.. تحذيرات لمواطني المحافظات بعد الإعلان عن سقوط أمطار رعدية

أعلنت عدد من المحافظات رفع حالة الطوارئ استعداداً لسقوط أمطار على بعض المدن خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع موجة من التقلبات الجوية، وشملت حالة الطوارئ تجهيز فرق الفنيين والسيارات لرفع أي تراكمات للمياه من الشوارع لفتحها وتحقيق سيولة مرورية للمواطنين.

تحذيرات للسائقين والمواطنين على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة المواطنين والسائقين خلال التقلبات الجوية بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ، استعداداً لأي طارئ وتغير في حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ السائقين بضرورة الالتزام بالآتي

1-تخفيض السرعات على الطرق السريعة والصحراوية، بحد أقصى 60 كيلو في الساعة، لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية.

2- إفساح الطريق لسيارات الإسعاف حال وجود أي طارئ على الطريق، ومساعدة رجال الإسعاف بالتوقف بعد مكان الحادث وليس قبله لضمان عدم زحام الطريق.

3-التأكد من عمل ماسحات الزجاج في السيارات قبل السفر على الطرقات السريعة والصحراوية.

4- عدم إيقاف السيارات أسفل الأشجار أو المباني المتهالكة والشوارع الضيقة داخل المدن والقري.

5- عدم وقوف المواطنين أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار لضمان عدم تعرض حياتهم للخطر.

الإسماعيلية تستعد لسقوط أمطار

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية في المراكز والقرى، لسرعة التدخل حال سقوط أي أمطار في الساعات القليلة المقبلة لضمان عدم تعطل حركة المرور.

واستعدت عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات جنوب مصر، برفع حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة وتطير مصرف الأمطار، وتجهيز فرق الطوارئ المنتشرة تحسباً لسقوط الأمطار.

وبحسب البيانات الرسمية الأرصاد الجوية، فإن الأمطار قد تتساقط غدا الجمعة على مناطق في أقصى جنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح وشبورة مائية على الطرق السريعة والصحراوية.

وتتساقط الأمطار على مدن البحر الأحمر والغردقة ومناطق من محافظة الوادي الجديد، إلى جانب مدينة أسوان والأقصر وأجزاء من محافظات قنا وسوهاج، فيما أعلنت الأرصاد أن الأمطار ستكون رعدية بنسبة 20%، وتستمر حتى السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبل، بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر وانتهاء فصل الصيف.

وتشمل الأمطار خلال الأسبوع المقبل بحسب البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد مناطق من المحافظات الشمالية، والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.