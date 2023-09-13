5 ظواهر جوية تضرب مصر بسبب العاصفة دانيال.. أمطار على هذه المحافظات

لا تزال العاصفة دانيال وتوابعها تضفي بظلالها على الأجواء المصرية، وتشهد حالة الطقس تغيرات جوية مستمرة، إذ تواصل الأمطار تساقطها على عدد كبير من المحافظات مع استمرار سرعة الرياح بدرجات متفاوتة على عدد من المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والقناة.

الظواهر الجوية في المحافظات اليوم الأربعاء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، عددا من الظواهر الجوية التي تصاحب العاصفة دانيال في مصر اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت على النحو التالي:

1- سقوط أمطار بنسب تتراوح بين 20% إلى 50% على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه بحري، ومدن القناة، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

2- نشاط للرياح في عدد من المحافظات ومن بينها القاهرة الكبرى والسواحل الغربية بنسبة 32 كيلومترا في الساعة، وبسرعة 38 كيلومترا في الساعة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

3- ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط لتصل إلى 2.25 متر، بينما في البحر الأحمر تصل إلى 2 متر.

4- ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية، و85% على محافظات الدلتا والقناة ووسط سيناء وخليج السويس، و80% بالقاهرة الكبري.

5- ارتفاع الحرارة لتكون شديدة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم الأربعاء في المحافظات

ووفق ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.