الزناتي: تنظيم أولى رحلات العمرة للصحفيين بدعم 10% وتقسيط على 6 أشهر

أعلن حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم النقابة لأولى رحلاتها لموسم العمرة لهذا العام على أن يبدأ التقديم لها من غد الأحد.

تفاصيل دعم رحلات العمرة

وأشار الزناتي إلى أن مجلس النقابة قد وافق في اجتماعه الأخير بناء على طلب تقدم به للمجلس لدعم رحلات العمرة بنسبة 10% لأعضاء النقابة من الصحفيين من السعر المتعاقد عليه بحد أقصى 4 آلاف جنيه على أن يستفيد منها العضو مرة واحدة، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة التقسيط التي توفرها النقابة في رحلات العمرة لمدة 6 أشهر.

رحلات العمرة

وأعرب الزناتي أن الدعم الذي وافق عليه الَمجلس يأتي في إطار دور لتقديم التسهيلات والخدمة المميزة للأعضاء الذي تقدمه للنقابة للزملاء بأقل تكلفة ممكنة.