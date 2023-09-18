أعضاء نقابة الصحفيين الجدد يؤدون اليمين اليوم

أدى أعضاء نقابة الصحفيين الجدد الذين تم قيدهم بجدول تحت التمرين في لجنة القيد الأخيرة اليمين القانونية، اليوم، أمام خالد البلشي نقيب الصحفيين، وتسلموا كارنيهات العضوية بمقر النقابة.

حلف اليمين للصحفيين الجدد

وردد الصحفيين الجدد اليمين أمام النقيب خالد البلشي قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأؤدى رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها».

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أعلنت في 13 يوليو الماضي نتيجة لجنة تظلمات القيد الاستئنافي، التي عقدتها اللجنة برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد.

حفل سيد درويش

وفي سياق متصل، أقامت نقابة الصحفيين، أمس، احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الفنان سيد درويش، وأحيا المايسترو سليم سحاب الاحتفالية التى نظمتها اللجنة الثقافية والفنية ، تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وأقيمت الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد 17 سبتمبر تحت رعاية وزارة التضامن، وقاد المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، وقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.