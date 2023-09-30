رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل| خناقة في مباراة الزمالك وأرتا سولار.. واعتداء على «الجزيري»

كتب:

محمد أيمن سالم
08:07 م | السبت 30 سبتمبر 2023
مباراة الزمالك وأرتا سولار

مباراة الزمالك وأرتا سولار

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الزمالك وأرتا سولار، خناقة بين لاعبي الفريقين، في اللقاء المقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

مشادة بين زيزو ولاعب أرتا سولار الجيبوتي.. وإنذار للثنائيوبدأت الأزمة بمشادة بين زيزو وأحد لاعبي أرتا سولار، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحدثت خناقة بين لاعبين الفريقين؛ إذ اعتدى أحد لاعبي أرتا سولار على سيف الدين الجزيري، ليمنح الحكم بطاقة صفراء لمدافع الضيوف، وإنذار على «زيزو»، جناح الزمالك.

   

اقرأ المزيد:

تامر عبد الحميد: تأثير جهود البناني وأحمد فؤاد الوطن ظهر على الزمالك

طريقة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

عاجل.. توضيح مهم من رئيس لجنة المسابقات على إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة عن إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاولون