عاجل| خناقة في مباراة الزمالك وأرتا سولار.. واعتداء على «الجزيري»

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الزمالك وأرتا سولار، خناقة بين لاعبي الفريقين، في اللقاء المقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

مشادة بين زيزو ولاعب أرتا سولار الجيبوتي.. وإنذار للثنائيوبدأت الأزمة بمشادة بين زيزو وأحد لاعبي أرتا سولار، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحدثت خناقة بين لاعبين الفريقين؛ إذ اعتدى أحد لاعبي أرتا سولار على سيف الدين الجزيري، ليمنح الحكم بطاقة صفراء لمدافع الضيوف، وإنذار على «زيزو»، جناح الزمالك.