عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة عن إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاولون

كشف مصدر بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، رفض أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، قرار إيقافه لأجل غير مسمى من جانب البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أمين عمر رفض قرار إيقافه وكان لديه تحفظ كبير، وبرر بأن الخطأ تقديري ولا يستدعي الإيقاف نهائيًا»

وتابع: «رفض أمين عمر لن يؤثر على قرار إيقافه نهائيًا، الأمر انتهى وسيتم إيقافه لأجل غير مسمى، وطبيعي جدا أن أي حكم يتعرض للإيقاف يرفض، مثلما حدث مع حكام سابقين».

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعترفت بأحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء في مباراة المقاولون العرب، خاصة وأن أمين عمر اعترف خلال حديثه مع طاقم الـ var بأن ثلث الكرة على خط منطقة جزاء المقاولون، ما يعني أن الكرة ركلة جزاء، خاصة وأن خط الجزاء جزء من منطقة حارس المرمى، طالع التفاصيل من هنا.

فيما كشف مصدر بلجنة الحكام، أن طاقم الـ var أكد أنه تحدث مع أمين عمر على ضرورة احتساب ركلة جزاء للزمالك، وأن الكرة واضحة، إلا أنه اعتمد على رؤيته.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة جديدة بشأن ما تحدث عنه طاقم فار مباراة الزمالك والمقاولون العرب عن الحالة الجدلية الخاصة بالأبيض والتي أثارت العديد من التساؤلات واتفق عليها خبراء التحكيم بأن الزمالك استحق ركلة جزاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: طاقم تحكيم الفار قالنا في حديث شفوي معانا إنهم أكدوا لأمين عمر على أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم الرئيسي صاحب القرار وصمم على قراره بعدم احتسابه

وتابع:«طاقم الفار قالوا عملنا اللي علينا في المباراة ورأينا بأن الكرة حسب القانون ركلة جزاء وأمين عمر اتخذ قراره حسب وجهة نظره فقط وهذا ما ظهر أمام الجميع حينما قال أمين عمر بأن حسب وجهة نظره لا يرى فيها شيئا نهائيا».