تامر عبد الحميد: تأثير جهود البناني وأحمد فؤاد الوطن ظهر على الزمالك

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك سابقاً، إنه يتوقع مفاجآت سارة لجماهير القلعة البيضاء بفضل الكوادر المنتمية لهذا الكيان العريق، التي تعمل بإخلاص من أجل حل أزماته وتقدمه.

جهود الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك

وأضاف «عبد الحميد» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه متفائل للغاية بالدكتور عماد البناني الذي كان رئيساً سابقاً للمجلس القومي لـ الرياضة بدرجة وزير الرياضة سابقاً، ويشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك حالياً، مثنياً على جهوده وحرصه الشديد على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، حتى أنَّه يتدخل بنفسه لإنهائها في الحالات الحرجة.

جهود أحمد فؤاد الوطن لحل أزمات نادي الزمالك

وتابع نجم نادي الزمالك السابق، أنَّ «أحمد فؤاد الوطن» المدير المالي للنادي بمثابة مفاجأة موجودة داخل نادي الزمالك، فهو على قدر عالِ من الكفاءة والخبرة فيما يتعلق بالأمور المالية، واليوم يزف الكثير من الأخبار السعيدة للجماهير أنه بدءًا من الأسبوع المقبل سيتم رفع الحجز عن أموال النادي بالبنوك ليتخطى النادي هذه العقبة رغم الصعوبات.

واستطرد «عبد الحميد»، أنَّه بفضل العديد من المكاتبات التي تمت، وبمخاطبة الأجهزة المعنية تم الوصول إلى هذا الحل، ويكفي أحمد فؤاد الوطن هذه الجهود الرائعة وما تحقق منذ توليه منصبه، موضحاً: «تم حل جميع المشكلات التي عانى منها فريق الكرة الطائرة بالنادي، بجانب دفع جزء كبير من مستحقات فرق كرة القدم، والقطاعات والأجهزة الفنية للناشئين تم صرف كامل مستحقاتهم المتأخرة منذ 7 أشهر».

وقال إنه يتمنى لأحمد فؤاد الوطن إكمال المسيرة والاصلاحات بنادي الزمالك، مضيفاً: «لا أنسى جهود مدير النشاط الرياضي بالنادي أيمن شعراوي، وهو ابن النادي وبالتالي قلبه على هذا الكيان وانتمائه وإحساسه وغيرته على النادي العريق».