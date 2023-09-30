تقارير: الجيش السودانى يستهدف تمركزات للدعم السريع بالمدفعية

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، عن آخر مستجدات الوضع في السودان، بعد اتساع نطاق الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، قائلاً إن «نفس المرافق هى التي تشهد اشتباكات في العاصمة الخرطوم، وجبهات أم درمان القديمة، وجنوب الخرطوم، ومنطقة سلاح المدرعات، ومنطقة شمال الخرطوم»، وأكد أن «المعارك ما زالت مستمرة في هذه المناطق، ولم تتوقف إطلاقاً».

الجيش السوداني يستهدف تمركزات الدعم السريع

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني استهدف تمركزات ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم بالمدفعية.

وفي وقت سابق، صرح وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، بأن بلاده طلبت من روسيا مساعدة إنسانية للاجئين القادمين من السودان.

وقال «بنجامين»: «تعاني جارتنا، جمهورية السودان، من أزمة خطيرة وصراع داخلي يؤدي إلى الكثير من المشاكل الإنسانية والعديد من الوفيات والمهاجرين، ونتيجة لذلك، فإننا نستقبل آلاف اللاجئين السودانيين الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان».

جنوب السودان يحتاج لمساعدات إنسانية

وقال الوزير إن جنوب السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن البلاد سترحب بأي مساعدة من روسيا.