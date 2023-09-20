مسؤول أممي: نواجه قيودا في إيصال المساعدات إلى السودان

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنَّ حكومتي السودان وتشاد سهلتا الأنشطة الخاصة بنقل المساعدات، لتقل المدة المستغرقة لنقل المؤن وتأمينها، فيما يجري محاولة إيصال المساعدات للعاصمة الخرطوم، حيثما يوجد احتياجات ضخمة وملحة.

جريفيث: قليل من قوافل الإغاثة وصلت للخرطوم منذ يونيو

أضاف «جريفيث»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ قليل من قوافل الإغاثة وصلت للخرطوم منذ شهر يونيو الماضي، وهناك قيود نواجهها لإيصال المساعدات، فيما تعد «الخرطوم» أولوية ملحة، متوجها بالشكر والامتنان إلى المنظمات الاجتماعية السودانية ومنظمات أخرى، منها الأمم المتحدة، على استجابتها السريعة للموقف بالعاصمة السودانية، ما ساهم في توصيل المساعدات والحماية.

شعب السودان دفع الثمن باهظاً للصراع

تابع المسؤول الأممي، أنَّ شعب السودان دفع الثمن باهظا للصراع المستمر على مدار الأشهر الخمس الماضية، ولمنع مزيد من فقدان الأرواح، لابد من العمل الجاد لوقف هذه المعاناة الإنسانية، قائلاً: «نحتاج لعمل دولي سريع ولدينا مزيد من القلق بشأن تفاقم حجم الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالسودان والبلدان المجاورة وهذا الموقف لا يجب أن يتم السماح له أن يتفاقم إلى حرب أهلية شاملة، وهو أمر يمكن تجنبه، والوضع في السودان يتدهور ونواجه العديد من الصعوبات».