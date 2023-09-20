بن فرحات: ندعو الدول لمضاعفة جهودها بهدف تقليل معاناة شعب السودان

قال الأمير فيصل بن فرحات آل سعود، وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، إنه في بداية الصراع السوداني، دعت وزارة الدفاع السعودية، الأطراف بالسودان للحضور إلى جدة، والتعامل مع كل أطراف المشكلة على مستوى عال، مع التنسيق مع كل شركائنا، ونقدم مليون دولار من المساعدة.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «استشاراتنا اليوم لابد أن تستكشف طرقا لتسهيل وصول الناس للخدمات الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء، ونسعى لمناقشة طرق إنشاء ممرات أمنة بهدف حصول المواطنين بالسودان على الخدمات».

وتابع: «ندعو الشركاء والدول من أجل مضاعفة جهودهم لكي يقللوا من معاناة شعب السودان، المملكة سوف تقف مع شعب السودان في الصعوبات التي يعانون منها، ونرجو أن يأتي هذا الاجتماع في دعم جهودنا الجماعية وأيضا الاستمرار في جهودنا للتوصل من أجل حل سياسي مستدام لضمان الرخاء والأمان للسودان».