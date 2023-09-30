وزير الكهرباء: حصلنا على أسعار لم نتخيلها من «سيمنز» بفضل الرئيس السيسي

عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إحصائية الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2023 والرؤية المستقبلية لخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الكهرباء، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أنه في 2014 وصل العجز لدينا في القدرات في الطاقة الكهربائية إلى 6 آلاف ميجا وات، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الأزمة أهمها 4250 جيحاوات لاستكمال المحطات، ورفع كفاءة المحطات بإضافة 1840 ميجاوات، بالإضافة إلى التعاقد على تنفيذ ثلاث محطات توليد عملاقة بسرعة 14400 ميحاوات.

وأوضح «شاكر»، أن الرئيس السيسي قام بدور كبير في عملية المفاوضة مع سيمنز وحصلنا على أسعار لم نستطع الحصول عليها من قبل.