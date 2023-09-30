رئيس الوزراء: أنفقنا 1.8 تريليون جنيه على تطوير قطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه بعد انتهاء مشروعات حياة كريمة سيتم تغطية 100% من مصر بالصرف الصحي بمحطات أنفقت الدولة فيها مئات المليارات.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بالنسبة لتحدي المياه، فقد توسعنا في ملف التحلية، ففي عام 2014 كانت كل الطاقة الإجمالية التي تنتج في مصر 80 ألف متر مكعب في اليوم، واليوم أصبحنا ننتج 1.2 مليون بعد 9 سنوات أي أننا زودنا الإنتاجية 12 أو 13 ضعفا لأن أي تنمية واضحة تحتاج إلى مياه».

وتابع رئيس الوزراء: «أنفقنا على تطوير قطاع الكهرباء 1.8 تريليون جنيه لبناء قدرات حقيقية لشبكة كهرباء تخدم مصر 30 سنة، ولا نريد أن تنسينا الأزمة الاستثنائية التي مرت بها الدولة المصرية في الأسبوعين أو الشهرين الماضيين تنسينا أين كنا، لأن ما حدث جزء من الأزمة العالمية، ونعمل على تنوع مصادر الطاقة فلا يجب أن نعتمد على مصادر الطاقة التقليدية فقط، وبالتالي، فنحن نعمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة ونستهدف أن تكون 42% من الطاقة المتولدة في مصر جديدة ومتجددة بحلول عام 2030».