قيمة الشريحة السادسة في الكهرباء.. من 651 إلى 1000 كيلووات

تنشر «الوطن» قيمة الشريحة السادسة في الكهرباء، بعد إعلان الحكومة في شهر أكتوبر الماضي 2022، بأنَّه تقرر عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وتثبيت سعرها خلال عام 2023، والمطبقة حاليًا، كما قررت إرجاء تطبيق الزيادات المقررة 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير المقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.

قيمة الشريحة السادسة في الكهرباء

قيمة الشريحة السادسة في الكهرباء، تبدأ من 651 لـ 1000 كيلووات، وسيكون سعرها حاليًا 140 قرشًا.

سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023

كما سجل سعر كيلو الكهرباء المنزلي، والمعمول به حتى أول شهر يناير 2024، التالي:-

- الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر لـ50 كيلووات، سعرها الآن هو 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 لـ100 كيلووات، سعرها الحالي 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر لـ 200 كيلووات، سعرها 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة والتي من 201 لـ350 كيلووات، سعرها 106 قروش.

- الشريحة الخامسة، من 351 حتى 650 كيلووات، سعرها 128 قرشا.

الشريحة السادسة من 651 لـ 1000 كيلووات، وسعرها حاليًا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلووات سعرها الحالي 145 قرشا، والمشتركون في هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.