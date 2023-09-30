محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز

تمكنت الحملات المكثفة من قبل مجلسي مديني، الرياض، والحامول، من تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من المزارعين، لقيامهم بحرق قش الأزر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لمنع قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، حفاظا على صحة المواطنين.

حملات لمنع حرق قش الأرز

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، إن الحملات لمنع حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين مستمرة، حيث جرى تحرير 10 محاضر حرق قش الأرز تم وقوع المخالفة من قبل المزارعين في المحافظة، حيث وجه المحافظ سيارات الدفاع المدني، لإخماد الحرائق، مناشداً جموع المزارعين بعدم حرق قش الأرز، والاستفادة منه للحفاظ على سلامة المواطنين، للقضاء على السحابة السوداء.

إخماد الحرائق في قش الأرز

بينما تابع محافظ كفر الشيخ، من خلال تحرك أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إخماد الحرائق في قش الأرض بقرية أبوريا وتوابعها، وتم إخماد النيران من خلال سيارات الحماية المدنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وبحضور محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة يرافقه وحدة الإطفاء بإخماد حريق بقش أرز بأحد الحقول بواسطة المطافي وتحرير محضر بيئة للمخالف، مؤكداً أن حريق قش الأرز لا يمكن التهاون معه وسيتم معاقبة المخالف فورا، ولا أحد فوق القانون.