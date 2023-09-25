«زراعة كفر الشيخ»: حصيلة بيع قش الأرز تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن الآلاف من الفلاحين قاموا بـ«كبس قش الأرز» على مساحة 70 ألف فدان، وجرى تحويله إلى «بالات»، تساهم وبشكل كبير في توفيره كعلف دائم للماشية، إذ تبلغ إنتاجية الفدان 200 «بالة» من القش، بقيمة 50 جنيهًا لكل منها، بإجمالي مبلغ 10 آلاف جنيه لمحصول الفدان الواحد.

استمرار كبس قش الأرز في كفر الشيخ

وأشار «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عملية «كبس قش الأرز» لا تستغرق وقتًا طويلًا، إذ يتم تحويل الفدان الواحد خلال ساعتين فقط، ويعود ذلك بالخير الوفير على المزارعين، بعيدًا عن حرقه، وتحرير غرامات مالية ومخالفات على الفلاحين.

تكلفة كبس فدان قش الأرز

وأوضح أن كبس فدان قش الأرز يتكلف 750 جنيهًا، أي أقل من 4 جنيهات لكل بالة، موضحاً أن قش الأرز في محافظة كفر الشيخ، متوفر بكميات جيدة للغاية خلال الموسم الحالي 2023، إذ تم زراعة 338 ألف فدان من الأرز الشعير.