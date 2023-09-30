هاجر مصطفى: ابتعدت عن التمثيل لأسباب شخصية.. وأعود في رمضان 2024

أكدت الفنانة الشابة هاجر مصطفى، أنها بصدد العودة للتمثيل من جديد بعد غياب دام لسبع سنوات لأسباب شخصية منعتها من الظهور التليفزيوني.

هاجر مصطفى: سعيدة بتقديمي برنامج مسابقات

وعبَّرت هاجر عن سعادتها لتقديم برنامج مسابقات على إحدى القنوات، على أن يتم عرضه في مطلع العام الجديد.

وأشارت هاجر، في بيان صحفي، إلى أنها قررت الابتعاد عن التمثيل بسبب ظروف أسرية جعلتها ترفض كما كبيرا من الأعمال التي عرضت عليها، لافتة إلى أنها تعاقدت على عمل درامي رومانسي سيتم عرضه في شهر رمضان 2024، ستعلن عن تفاصيله في غضون أسابيع قليلة.

تقديم هاجر مصطفى أدوار بطولة

وقالت هاجر، إنها قدمت أعمالا جيدة المستوى بأدوار بطولية في السنوات الماضية أبرزها مسلسل «الزوجة الثانية» والذي لاقى ردود فعل جيدة للغاية بالنسبة لها، لافتة إلى أن المخرج خيري بشارة هو من رشحها للعمل بعدما شاهد أعمالها الفنية في سيت كوم «مش فريندز» وعدد آخر من الأعمال.

وتابعت: «نجاحي في الزوجة الثانية مع الفنان مصطفى شعبان، رشحني للاشتراك في مسلسل الكبريت الأحمر مع الفنان أحمد السعدني، والذي كان آخر الأعمال التي قدمتها، على الرغم من ترشيحي لموسمه الثاني، والذي كان من المفترض أن يكون بعده أجزاء أخرى، لكن لا أعرف مصيرها وصل إلى أين».

واختتمت: «أعود للفن والتمثيل خلال الأيام المقبلة، بأكثر من عمل، وخاصة وأنني رفضت أكثر من عمل في الفترة الماضية ينتمي لعالم الإغراء، لكن الآن الوضع تغير وسيناريوهات الأعمال أصبحت أفضل بشكل ملحوظ للجميع».