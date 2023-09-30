تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس

في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر وأشقائها من الدول الشقيقة والصديقة، وتقديرا لجهود ضباط القوات المسلحة المنتدبين للتدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس والتي تتخذ من العاصمة الموريتانية مقراً لها، قام وزير الدفاع الموريتاني بمنح ستة ضباط مصريين وسام فارس تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في التدريس وإعداد كادر لكبار الضباط من دول الساحل الأفريقي.

حضر حفل التكريم عدد من ضباط القوات المسلحة المصرية والموريتانية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس.