البنك الأهلي المصري يكرم أبطال فريق النادي لكرة اليد

أقام البنك الأهلى المصرى حفل تكريم لأبطال كرة اليد بمقر البنك بالتجمع الخامس بحضور يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، واللواء أشرف نصار، المشرف على أندية البنك الأهلى المصرى ورئيس مجلس إدارة نادى البنك بالقاهرة، وأشرف العلقامى، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى المصرى بالإسكندرية، ومحمد مصطفى فياض، أمين صندوق نادى البنك الأهلى المصرى بالإسكندرية، وأحمد السرسى، عضو لجنة كرة اليد، كما حضره بعض من قيادات البنك وأعضاء الجهاز الفنى للفريق.

وأثنى «أبوالفتوح» على التطور الكبير والملحوظ فى الأنشطة الرياضية بنوادى البنك الأهلى المصرى، والتى لم تعد مقتصرة على الممارسة وإنما تحولت بجدية إلى إعداد أبطال من أبناء البنك مدعمين ببعض العناصر الخارجية، مشيداً بجهود لاعبى الفريق والجهاز والفنى والإدارى التى أثمرت عن هذا الإنجاز التاريخى.

وأشار أشرف نصار إلى خطة الإعداد التى تم وضعها منذ عام 2015 لصعود الفريق إلى دورى المحترفين، حيث تم تشكيل لجنة لكرة اليد ووضع خطة بداية من موسم 2016/2017 خلالها تمت الاستعانة بالخبرات من لاعبين وأجهزة فنية، وصولاً إلى حصول فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى على برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 وتتويجه ببرونزية البطولة العربية.