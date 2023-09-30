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حظك اليوم برج القوس الأحد 1-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
11:57 م | السبت 30 سبتمبر 2023
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس دائمًا بأنه متفائل وصاحب أحلام كبيرة يسعى لتحقيقها طوال الوقت، كما يعمل على تحسين ذاته وتطوير نفسه طوال حياته، وهو قادر على تحمل المسئولية طوال الوقت، ويحب السفر واكتشاف أماكن جديدة، وهو شخصية ذكية كثيرا، ويسعى دائما لاستخدام ذكائه في الوصول لمناصب عليا في عمله.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

على الصعيد المهني تنصح الأفلاك برج القوس بوضع خطة جديدة في عمله حتى ينجح وتحقق ما يحلم به فى حياته المهنية، كما تنصحه بعدم الاستسلام للكسل والخمول طوال الوقت حتى تستطيع منافسة من حولك من زملائك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، عليك أن تنقذ حياتك الأسرية من الملل والتوتر الدائم، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك حتى تشعر بالسعادة التى تحلم بها طوال الوقت، وحاول السفر لأى مكان جديد لتكونون مع بعض أجمل الذكريات.

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