حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

حب السفر واكتساب الخبرات من أبرز صفات مواليد برج القوس، فهم عاشقون للسفر والترحال والدخول في المغامرات، فهم يتميزون بالنشاط والحيوية والانطلاق الدائم، كما يعشقون ممارسة الرياضة، يسعر دائما لتحقيق أهدافه وطموحاته.

من أبرز عيوب برج القوس عدم التحلي بالصبر وعدم القدرة على الانتظار بشكل عام يشعر دائما بالملل ويكره الحياة الروتينية، ولديهم ثقة زائدة عن الحد تجعلهم يتصفون بالكبر والغرور.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم برج القوس على صعيد الحياة العملية والعاطفية، بحسب ما ذكره الموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

كن منضبطا في الإنفاق واستثمر في المدخرات، واعمل على إنشاء خطة مالية قوية والبحث عن مصادر جديدة للدخل لتحقيق الاستقرار المالي، واتخذ قرارات دون تردد بشكل حاسم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

ينصح خبراء علم الأبراج مواليد برج القوس بنسيان الماضي والابتعاد عن التفكير في أي علاقات عاطفية منتهية، اعمل جاهدا على ايجاد شريك حياتك المناسب واختياره بعناية ليقدم الدعم دائما.