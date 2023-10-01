تنظيم 22 فعالية شبابية ورياضية في شمال سيناء بحضور الوزير والمحافظ

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، تنفيذ 22 فعالية شبابية ورياضية في مركزي العريش والشيخ زويد، في إطار احتفال محافظة شمال سيناء باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر.

تطوير البنية التحتية لجميع المنشآت الرياضية

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية لجميع المنشآت الرياضية والشبابية على مستوي محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في المنشآت الرياضية ما يعكس اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بها.

تنفيذ الأنشطة والمبادرات الرياضية والشبابية على أرض شمال سيناء

وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات الرياضية والشبابية على أرض محافظة شمال سيناء، بجانب تمكين الشباب السيناوي باعتبار أن الرياضة حياة، مشيرًا إلي الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات لاسيما الحدودية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات الحدودية والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.

دعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة

بدوره ثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًا وعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المتنوعة.

وأكد المحافظ على افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، في شتي القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتا إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.

وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء، بافتتاح مهرجاني الهجن والدراجات وافتتاح ملعبي الظهير والجورة وتفقد الأنشطة الرياضية «كأس الجمهورية الجديدة»، بجانب تفقد أنشطة «حدودنا، السكان، المخلفات الالكترونية-ريحانة، المؤتمر الوطني للنشء، انت الأغلى، مهارتي لياقتي».

افتتاح معرض للمنتجات التراثية والحرفية

كما قام الوزير والمحافظ، بافتتاح معرض للمنتجات التراثية والحرفية والملتقى الحرفي وعقد لقاءات مع القيادات والكيانات الشبابية وبرامج البرلمان، وتفقد أنشطة اللياقة البدنية وكمال الاجسام، ولقاء شباب رحلات اعرف بلدك وفرق الجوالة والأنشطة الفنية والاستعراضية، بجانب تفقد قافلة طبية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الوزير لجميع محافظات الجمهورية لرصد واقع المنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف عن قرب على الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

وأضاف عبد الوهاب، أن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء مستمرة غد الاحد للمشاركة في افتتاح المهرجان الأول للزيتون علي ارض شمال سيناء، وافتتاح مبادرة ريحانة في مدينة العريش.