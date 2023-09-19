وزارة الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية في محافظة شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أعضاء القافلة البيطرية لمعهد بحوث التناسليات بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية، في حضور الدكتور نادر رشاد، المشرف العام على القافلة، والدكتورة عبير حجاب، ومدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وأعضاء القافلة.

قافلة بيطرية تستمر 3 أيام

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، تنفيذ قافلة بيطرية لمدة 3 أيام في مناطق السبيل والميدان وتجمع الهجن والكيلو 17 وزارع الخير في مركز العريش، وقرى الخروبة وقبر عمير والظهير في مركز الشيخ زويد، وقريتي الروضة والمريح في مركز بئر العبد.

وأضاف المحافظ، أن القافلة ستقدم الخدمات البيطرية بالمجان للمواطنين، بالإضافة لعقد الندوات الإرشادية، لنشر الوعي، موجهًا الشكر لوزارة الزراعة على مختلف الخدمات التي تقدمها.

ووجه المحافظ مختلف الجهات بتقديم أوجه الدعم المختلفة للقافلة خلال فترة عملها بشمال سيناء، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

القافلة تكملة لقوافل حياة كريمة

من جانبه، قال الدكتور نادر رشاد، المشرف العام على القافلة، إن القافلة البيطرية التي يقوم بها المعهد في شمال سيناء تأتي اتساقا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنها ستقوم بالكشف على الحيوانات وتقديم العلاج بالمجان، تجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، تحصين الحيوانات، إجراء العمليات الجراحية، إقامة ندوات إرشادية لتوعية المربيين في مجال الصحة الحيوانية والصحة التناسلية.

بدورها قالت الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، إن القافلة لمدة ثلاثة أيام، اليوم الأول في قرى العريش واليوم الثاني في قري الشيخ زويد واليوم الثالث في قري بئر العبد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات الطبية.