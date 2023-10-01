أكلة مصرية على طاولة رونالدو وجورجينا تثير الجدل.. ماذا يتناول الدون؟

نظام غذائي صارم، يضعه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أسلوبًا يسير عليه منذ عشرات السنوات، ما ساهم في الحفاظ على لياقته البدنية ورشاقته الاستثنائية خلال السنوات المنقضية، ورغم حديث صاروخ ماديرا المستمر، عن الخطط الغذائية التي يتبعها، إلا أنه لم يذكر وجود أكلة مصرية ضمن الحميات الغذائية التي يتبعها للحصول على قوام رياضي مثالي.

ما هي الأكلة المصرية التي يتناولها رونالدو؟

جورجينا في أكثر من حديث، ذكرت أسلوب وتعليمات رونالدو الصارمة بشأن النظام الغذائي له وأسرته، ما جعلها تتناول بعض الوجبات الممنوعة في قانون الدون البرتغالي، دون علمه، لكن الغريب في الأمر، أن كريستيانو رونالدو يتناول وجبة مصرية، ضمن نظامه الغذائي، رغم وجوده طوال حياته في رحلة احتراف بأوروبا، انتهت به في آسيا عبر بوابة الدوري السعودي، الذي فرض تأثيره بقوة، ما ظهر جليًا في أزياء أفضل لاعب في العالم 5 مرات واختياراته للطعام وغيرها.

البازلاء المصرية زينت طاولة كريستيانو رونالدو، في سهرة رومانسية جمعته بصديقته جورجينا رودريجيز، قبل ساعات قليلة، حرصت خلالها عارضة الأزياء الأرجنتينية، على مشاركة جماهير الدون التي بلغت ملايين الأشخاص، بعض اللحظات التي جمعتهما، إلى جانب الأكلات التي تناولها الثنائي، لتظهر البازلاء المصرية على طاولة الثنائي الأشهر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل بين جماهير من الشرق الأوسط، وسط دهشة حول معرفته بالأكلات المصرية.

جورجينا تعيش حياة سعيدة ومستقرة مع كريستيانو رونالدو، رغم الأنباء التي تداولت بقوة حول انفصالهما بعد انتقاله إلى السعودية، الأمر الذي نفته عارضة الأزياء الأرجنتينية بشكل غير مباشر، من خلال نشر صورا تجمع الثنائي في أكثر من مناسبة رسمية وغير رسمية، واختتمتها بنشر صورهما في لحظات رومانسية عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: حبيبي الجميل.

لم تكن علاقة جورجينا ورونالدو بشكل صوري فقط، بل تشهد العديد من العقود والاتفاقات الرسمية، التي تحمي حقوقهما، لعل أبرز تلك الاتفاقات حصولها على منزل الأسرة، وانتقال ملكيته لها تلقائيا، إلى جانب الحصول على معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.