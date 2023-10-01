4 أهداف عكسية في 24 ساعة.. النيران الصديقة تلتهم ملاعب أوروبا

ازدحمت الجولة الجارية للدوريات الأوروبية الكبرى بالكثير من الأحداث الدرامية، مما جعل الإثارة تتصدر عناوين الصحف العالمية، لا سيما على مستوى الدوريين الإسباني والإنجليزي، اللذين امتلئا بأهداف مفاجئة كان من شأنها تغيير مجرى المباريات.

راموس يهدي هدية للغريم

على مدار 24 ساعة، شهدت البطولات الأوروبية عددًا من الأهداف العكسية الدرامية، استهلها سيرجيو راموس في مباراة برشلونة وإشبيلية، التي أقيمت في افتتاح الجولة الثامنة للبطولة، في لقاء صعب للغاية على برشلونة الذي فشل في التسجيل، قبل أن يمنحه المدافع الإسباني سيرجيو راموس، هدف الفوز عن طريق الخطأ في مرماه.

هدية في سداسية أستون فيلا

تواصلت الأهداف العكسية، في الدوري الإنجليزي، لتظهر مجددًا في لقاء أستون فيلا وبرايتون، الذي انتهى بفوز الفيلانز بنتيجة ساحقة 6-1، إذ سجل أستون فيلا ثلاثة أهداف في الـ26 دقيقة الأولى من المباراة، وتم تسجيل الهدف الثالث بواسطة بيرفس إستوبينان، ظهير برايتون، عن طريق الخطأ في مرماه.

السقوط الأول للسيتي بنيران صديقة

مانشستر سيتي سقط في فخ الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما استطاع الحفاظ على نتائجه المثالية في الجولات الست المنقضية من الدوري الإنجليزي، وذلك على يد منافسه وولفرهامتبون، صاحب الأرض، وتلقى السيتي الهدف عن طريق مدافعه روبن دياز، عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 13، ورغم تعادل الفريق الضيف في الشوط الثاني، إلا أن وولفرهامتبون نجح في النهاية في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

ليفربول الأكثر إثارة

كانت المواجهة الأكثر إثارة على ملعب توتنهام هوتسبر، عندما استضاف ليفربول، في ختام مباريات السبت في الجولة السابعة من البريميرليج، إذ حقق توتنهام انتصاراً صعباً على الريدز، بنتيجة 2-1، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي للمباراة عن طريق هدف عكسي بأقدام جويل ماتيب، سجله بطريقة غريبة حيث حول الكرة بقدمه وسددها داخل شباك الحارس أليسون.