كيف تأثر صلاح بإلغاء هدف ليفربول «الصحيح» أمام توتنهام؟.. السر في حكم المباراة

لم يقف الحظ إلى جانب محمد صلاح ورفاقه في ليلة حزينة أسدلت ستائرها بخسارة مريرة غير مستحقة للريدز على يد توتنهام، الذي استرق فرحة الانتصار بهدف من نيران صديقة، بواسطة جويل ماتيب، في الوقت القاتل من المباراة قبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

كيف أنهى حكم لقاء ليفربول وتوتنهام آمال محمد صلاح في إنجاز جديد؟

«هوبير» حكم موقعة ليفربول وتوتنهام، جعلها الليلة الأسوأ على الريدز، باعتباره لم يطلق قرارًا واحدًا لصالح رفاق محمد صلاح، وذلك بعدما أشهر بطاقته الحمراء مرتين في وجه ثنائي ليفربول ديوجو جوتا وجونز، إلى جانب إلغاء هدف صحيح، كان سيقلب جميع الموازين، ليضمن للفريق الأحمر نقطة في مشوار استعادة اللقب، ويمنح الفرعون المصري فرصة لتعزيز رقمه القياسي التاريخي.

رابطة حكام الدوري الإنجليزي، أصدرت اعتذارًا رسميًا إلى ليفربول، بسبب قرار حكم اللقاء أمام توتنهام، بإلغاء الهدف الصحيح الذي سجله لويس دياز، قبل أن يطلق الحكم صافرته ليعلن إلغاء الهدف بداعي التسلل، وسط ذهول من الجميع، على رأسهم يورجن كلوب، الذي لم يفوت الفرصة وخرج ليؤكد أن قرارات الحكم تحمل العديد من علامات الاستفهام، لكن كيف تأثر محمد صلاح بإلغاء هدف دياز؟

صلاح وتحطيم رقم رياض محرز

الفرعون المصري أرسل كرة بينية رائعة، وضعت الكولومبي لويس دياز في وضعية انفراد بمرمى توتنهام، ليسددها بقوة في أقصى الزاوية اليمني في شباك السبيرز مترجمًا إياها إلى هدف، لكن فرحته لم تكتمل بعد قرار الإلغاء، الذي أنهى آمال محمد صلاح أيضًا في تعزيز رقمه القياسي، الذي سجله في اللقاء المنقضي بالدوري الإنجليزي، بعدما أصبح اللاعب الأفريقي الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق.