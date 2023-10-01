مهارات خرافية.. كيف هز منتخب مصر للصم شباك غانا في كأس العالم؟ (فيديو)

مهارات خرافية، ونتائج تاريخية حققها منتخب مصر للصم، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم التي تستضيفها ماليزيا في الوقت الراهن، وتستمر حتى 7 أكتوبر الراهن.

تأهل استثنائي حققه منتخب مصر لكرة القدم للصم إلى الدور ربع النهائي، بعدما دك شباك كل منافسيه منذ بداية كأس العالم، آخرها الفوز على منتخب غانا بنتيجة تاريخية 9 - 0.

مهارات استثنائية لمنتخب الصم في كأس العالم بماليزيا

منتخب مصر للصم الذي افتتح مشواره في بطولة كأس العالم بالفوز بثلاثية مقابل هدف أمام ألمانيا وبعدها الفوز على أمريكا بنتيجة 3 - 2، ثم ماليزيا أصحاب الأرض والجمهور بهدفٍ نظيف، سيكون على موعد جديد مع الماكينات بحثا عن العبور إلى نصف نهائي البطولة.

معنويات كبيرة يدخل بها الفراعنة المواجهة المرتقبة، والمقرر لها الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بحثا عن حلم المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للصم، خاصةً بعد دعم نجوم الساحرة المستديرة للاعبين.

دعم نجوم الكرة لمنتخب الصم قبل مواجهة ألمانيا في ربع نهائي المونديال

محمد النني وعصام الحضري وعبد الله السعيد، نجوم كرة القدم في مصر، حرصوا على دعم منتخب مصر للصم قبل مواجهة المنتخب الألماني الحاسمة، سواء عن طريق المقاطع المصورة، أو الرسائل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

كواليس الفوز بتسعة أهداف نظيفة، كشف عنها محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، في ظل عدم بث المباريات تلفزيونيا.

24 لاعبا تضمهم قائمة الأبطال الذين يخوضون معترك كأس العالم، تحت قيادة المدير الفني، شوكت النجار، وهم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.