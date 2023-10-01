بعد إصابتها بورم في المخ وتدهور حالتها الصحية.. من هي الإعلامية سارة حسن؟

تدهورت الحالة الصحية لـ الإعلامية سارة حسن، التي دخلت العناية المركزة منذ 3 شهور، بسبب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، حيث أنها تعاني من سرطان في المخ، وورم الدماغ، مما أدي إلى دخولها في غيبوبة تامة، وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

محطات في حياة الإعلامية سارة حسن

- تعتبر الإعلامية سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين.

- لم تتحدث سارة حسن عن تفاصيل حالتها المرضية، وتكتفي بطلب الدعاء لها.

- يُعتبر آخر ظهور للإعلامية سارة حسن في عام 2022، بعدما أعلنت عودتها مرة أخرى لتلقي الكيماوي من جديد بجرعات كثيفة.

- طلبت سارة حسن من جمهورها مؤخرا الدعاء، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث».