رحلة بدأت منذ القرن الـ15.. لماذا يعشق الأتراك شرب القهوة؟

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول طقوس الأتراك في شرب القهوة، وذلك تحت عنوان «شغف القهوة.. طقوس خاصة بين الأتراك»، إذ تحتل القهوة لدى الشعب التركي مكانة خاصة، وتعد المشروب الأول لديهم، ويمتلكون أنواعا عديدة منها.

المشروب المفضل للسلاطين وعامة الشعب

ووصف التقرير عشق الأتراك القهوة بـ«السائل السحري الأسود، هو أروع ما جلبه الطعم المر»، يعود تاريخ القهوة التركية إلى القرن الـ15، حينما جلبها العثمانيون من اليمن، ليتعرف عليها تجار أوروبا في إسطنبول بعد أنّ لاقت رواجًا هائلا، وأصبحت المشروب المفضل للسلاطين وعامة الشعب.

القهوة التركية تُحضر بهدوء بين حبات الرمل الساخن لتأخذ وقتها في التخمر، كما أن فجانها رقيقًا ورغوتها وفيرة، إلى جانب قطعة الحلوى الملازمة لها، كل هذه الأشياء تجعل القهوة التركية طقسا أساسيا في حياة الآلاف، وتشكل زريعة للتعارف بين العشاق وسببا لجمع الأحبة والأصدقاء.

رأي أحد المواطنين الأتراك في القهوة

وقال أحد المواطنين الأتراك: «القهوة بالنسبة لي فنا وطعمها يناسب معظم الناس، كما أن شربها باعتدال له فوائد صحية، لذلك تحتل ركنا أساسيا في حياتي».