كيف وضعت القهوة صفقة الأهلي الجديدة في أزمة بألمانيا؟.. تحقيق وتحذير

يبدو أن الفرنسي أنتوني موديست، سيكون الصفقة الأكثر اختلافًا داخل الأهلي على مستوى جميع الأصعدة، إذ يملك مهاجم بوروسيا دورتموند السابق سجلًا استثنائيًا من المشاغبات بين خطوط المستطيل الأخضر التي ازدحمت بها مسيرته على مدار السنوات الماضية.

أبرز أزمات موديست صفقة الأهلي الجديدة في الدوري الألماني

موديست يملك جينات لاعبي كرة القدم الفرنسية، الذين يتسمون في معظم الأوقات بالتصرفات الجنونية داخل الملعب، وهو ما ظهر جليًا في طرق احتفالاته المختلفة التي يعتمدها في كل مباراة وبعد كل انتصار، والتي جعلته يخضع لتحقيق تأديبي في وقت سابق.

القصة بدأت عندما قرر الفرنسي صاحب الـ35 عامًا، التجهيز لاحتفال استثنائي حال انتصار فريقه السابق كولن، أمام نظيره أرمينيا بيليفيد، في لقاء جمع الثنائي عام 2022، ضمن منافسات الجولات الختامية من بطولة الدوري الألماني، ولحسن حظه وضع بصمته وسجل هدفًا ضمن ثلاثية أحرزها فريقه في شباك الخصم.

اللاعب يوزع القهوة على المشجعين

وحتى تلك اللحظة يبدو الأمر عاديًا، قبل أن يخرج اللاعب الفرنسي أكياسًا من القهوة ليوزعها على المشجعين في المدرجات والمصورين داخل الملعب، كجزء من الترويج لشركته التي تنتج هذا النوع من القهوة، الأمر الذي جعل الاتحاد الألماني يتدخل للتحقيق التأديبي، وينتهي الأمر بالتحذير من تكرار مثل هذه التصرفات، خاصة أن اللوائح تمنع استغلال الملعب للترويج لأي سلعة، أو الخروج عن إطار المنافسة بشكل عام.

موديست هو مهاجم الأهلي المنتظر، بعدما أكدت العديد من التقارير أن اللاعب سيصل إلى الأراضي المصرية، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليوقع على عقود انتقاله بشكل رسمي، وذلك من أجل سد الفجوة وإنهاء المعاناة الهجومية، التي تحدث عنها السويسري مارسيل كولر منذ قدومه إلى القلعة الحمراء.

ومن المفترض أن يعلن الأهلي عن صفقته الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الخضوع للكشف الطبي، المقرر في ألمانيا، على أن يتم تجهيزه للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.