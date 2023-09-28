أدوية حذر طبيب من تناولها عند احتساء القهوة.. اعرف خطورتها 

القهوة من المشروبات المميزة التي يتناولها الأشخاص في اليوم، سواء خلال فترة العمل أو الصباح، كونها تزيد من قدرتهم على التركيز، كما أن شرب كوبين في اليوم، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، ورغم ذلك هناك عادة خاطئة يفعلها الأشخاص، هو أن يتم تناولها مع بعض الأدوية التي قد تسبب لهم مخاطر كثيرة.

أدوية لا يفضل تناولها مع القهوة

في هذا الشأن قالت الدكتورة دعاء درويش، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك بعض الأدوية التي لا يمكن تناولها مع القهوة مثل أدوية الضغط التي تعمل على إبطاء معدل ضربات القلب، حيث إن الكافيين يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، فتناولها معه يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وجاءت من ضمن الأدوية التي حذرت أخصائي التغذية العلاجية أدوية الحساسية والرشح، حيث تحتوي هذه الأدوية على المنشطات أو مكونات مثل هيدروكلوريد السودوإيفيدرين، والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي، وعند تناولها مع القهوة، تسبب الأرق، والتهيج، واضطرابات النوم.

وتابعت «درويش» أن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع أدوية السكر قد يؤدي إلى رفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم لذلك يفضل تجنب تناول هذه الأدوية مع القهوة أو المواد التي تحتوي على الكافيين.

وهناك أيضا بعض الأدوية التي لا يفضل تناولها مع القهوة مثل أدوية ألزهايمر لأن تتأثر أدوية ألزهايمر بالكافيين؛ حيث يشد الكافيين الموجود في القهوة الحاجز الدموي الدماغي، ويمكن أن يقلل من كمية الدواء التي تصل إلى المخ وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أدوية هشاشة العظام

أدوية هشاشة العظام من الأدوية التي يفضل عدم تناولها مع القهوة، حيث أكدت الدراسات أن شرب القهوة بالتزامن مع تناول أدوية هشاشة العظام، يقلل من فاعلية هذه الأدوية بأكثر من النصف، كما أن يفضل عدم تناول أدوية مضادات الاكتئاب مع القهوة، حيث إن يمكن أن تؤثر القهوة على كيفية امتصاص الجسم للأدوية المضادة للاكتئاب، وقد تتسبب في إصابة مرضى الاكتئاب بالأرق وخفقان القلب السريع.