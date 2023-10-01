«رجال الأعمال»: الدولة قدمت دعما ماليا كبيرا للصناعة في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة قدمت دعما ماليا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، من أجل تمويل المشروعات وخطوط الإنتاج بفائدة قدرها 5%، وجرى تكرار المبادرة مرة أخرى بعدها، إذ جرى ضخ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ثم ضخ 100 مليار جنيه أخرى.

طرح 51 صناعة ليست موجودة في مصر

وأضاف نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في السنوات العشرة الماضية، لا توجد دولة قدمت مثل هذه المبادرة، وفي جلسة الصناعة بالأمس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجرى التركيز على صناعات بعينها، وطرح 51 صناعة ليست موجودة بمصر، وهناك حاجة إليها لتوفير عملة أجنبية وتقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر».

وأضاف أنه يعد من أحد الشباب الذين استفادوا من دعم الدولة المصرية للصناعة، إذ استطاع زيادة خطوط إنتاجه، موضحًا: "الدولة بدأت تضع خطة واضحة والرئيس السيسي شرح هذه النقطة بالأمس، ويجرى الاهتمام بصناعات لا توجد في مصر من أجل توفير العملة الصعبة، وهذا الأمر يعد بداية الطريق الصحيح».

تشجيع مصنعين ومستثمرين جدد

وأكد أن الـ51 صناعة التي تحدث الرئيس السيسي عنها لن تشهد ضرائب عامة وهذا شيء جدا، إذ يجرى تشجيع مصنعين ومستثمرين جدد على دخول هذه الصناعات، والضريبة العقارية معلقة لمدة 3 سنوات.