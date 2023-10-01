مصطفى الفقي يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

طالب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أنه الأجدر للعبور بسفينة الوطن من المخاطر الإقليمية.

وأوضح في تصريحاته لـ«الوطن» أن المنطقة تشهد متغيرات كثيرة أبرزها الأزمة الليبية الواقعة على البوابة الغربية للبلاد و الأزمة السودانية فضلا عن أزمة سد النهضة، مضيفا: «بفضل الله استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع تلك الملفات بحنكة سياسية جيدة».

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي قطع شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية في تعزيز الأمن القومي الداخلي للبلاد، وحماية مصر من المخاطر الخارجية، ما يؤكد أنه الأجدر لاستكمال ما بدائه ويوحي بأن ظروف المرحلة الحالية لتبادل السلطة».

التحديات الاقتصادية

واستكمل: «فضلا عن وجود تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الدولة المصرية، والتي كانت قد نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اختناق سلاسل الإمدادات العالمية بالأسواق التجارية، ما انعكس عليه بغلاء لأسعار السلع في كل دول العالم، كل هذه الأسباب تؤكد أنه لا يجوز تبادل السلطة خلال الفترة الحالية، وأن الرئيس السيسي الأنسب لحكم مصر».