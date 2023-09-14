مصطفى بكري: مصر حاضرة منذ اللحظة الأولى في الأزمة الليبية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى في الأزمة الليبية، وصدرت التعليمات من القيادة السياسية لشركات المقاولات المتواجدة في ليبيا بأن تتحرك فورا لإنقاذ ليبيا.

وفد عسكري رفيع المستوى

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بأن يكون هناك وفد عسكري رفيع المستوى، لمتابعة الأوضاع في ليبيا، وأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية لليبيا، وكان بها مساعدات ومعدات طبية ودوائية.

إنشاء جسر جوي

وتابع «الرئيس السيسي كان له موقف واضح من خلال مواساته لأشقائنا في المغرب بعد الزلزال المدمر الذي حدث، إضافة إلى إنشاء جسر جوي بين مصر وبني غازي».

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الرئيس وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أية أعباء.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحلم انهار في مدينة درنة الليبية، وتحولت المدينة في دقائق إلى مدينة للموت والدمار، مشيرا إلى أن الإعصار ضرب المدينة بلا رحمة، وانهارت السدود، واندفعت المياه إلى المدينة كالطوفان.