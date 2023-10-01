افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما اليوم

تنطلق فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، اليوم الأحد، وذلك بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا في تمام السابعة والنصف مساءً، بحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

كما يحضر عدد من الفنانين من بينهم أشرف زكي، رياض الخولي، سامح الصريطي، رانيا يوسف، أحمد شاكر، النجمة السورية سوزان نجم الدين، محمد رياض، محمد محمود، طارق صبري، نضال الشافعي، حمزة العيلي، عابد عناني، وغيرهم.

معلومات عن حفل افتتاح مهرجان المونودراما

يقدم الحفل الفنان تامر ضيائي وسيضم الحفل فقرة موسيقية بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين، وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.

والجدير بالذكر أن السودان ضيف شرف المهرجان، ويشارك بالدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.