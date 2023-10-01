«هشام» 65 عاما وحاصل على بطولات في السباحة: «مفيش حاجة هتوقفني»

على الرغم من تخطيه حاجز الـ60 عامًا، إلا أنه لم يفكر في التخلي عن هوايته المفضلة، فهو مهندس ديكور ناجح، وفي الوقت نفسه بارعًا في السباحة، إذ حصل على ميدالتين فضيتين في بطولتين أقيمت إحداهما في الشهر الماضي، ليثبت هشام دوارة في اليوم العالمي للمسنين، أنّ العمر مجرد رقم، بعد أن نجح في تحقيق المعادلة الصعبة ويوازن بين عمله وهوايته.

هواية تحولت إلى رقم قياسي في السباحة

منذ 5 أعوام، تمكن الرجل الستيني من تكوين فريق رياضي مخصص لكبار السن فقط، ليثبت للجميع أنّ السن ليس عائقًا أمام تحقيق الأحلام: «أنا عندي 65 سنة وواخد بطولات في السباحة لأن دي الهواية اللي بحبها وقررت إني استمر فيها رغم إني بشتغل مهندس ديكور، وفكرت في النادي اللي بلعب فيه، إني اقترح عليهم فكرة تكوين فريق لكبار السن فقط، ويضم اللي عدوا 60 عامًا، وبنشارك بشكل مستمر في البطولات، وبحاول إني أحافظ على اللياقة البدنية للجميع قدر الإمكان»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

«في شهر 9 اللي فات، قدرت أني أشارك في بطولتين للسباحة رغم انشغالي بمهنتي، وأحقق ميداليتين فضة»، يحرص «هشام» على المواظبة على التمرينات الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية، ويشارك في بطولات السباحة المختلفة، إذ يسعى حاليا إلى الانضمام لبطولة الجمهورية، ويحاول من خلال فريقه أن يوجه رسالة لمن هم في مثل سنه، بألا يستسلموا لأمراض العمر، ويحاولوا قدر الإمكان أن يمارسوا الرياضيات المختلفة.

سر حفاظ «هشام» على لياقته البدنية

الحياة الصحية، كانت السر وراء لياقة المهندس الستيني المرتفعة والسبب خلف حصده العديد من البطولات الرياضية، إذ يحرص على تناول الطعام الصحي والبعد تمامًا عن التدخين، لإكساب الجسم الطاقة اللازمة التي تمكنه من ممارسة الرياضة.