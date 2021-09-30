ارتفاع العمر المتوقع لحياة المصريين لـ74 عاما.. في اليوم العالمي للمسنين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانًا صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين من 60 عامًا فأكثر، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 ليكون يومًا عالميًا للمسنين.

ويهدف اليوم تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق باحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) الآتي:

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2021:

74 عامًا تقريبًا العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة في مصر عام 2021.

بلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052، وبلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9سنة في عام 2019 إلى 74.3سنة في عام 2021 (73.4سنة للذكور، 75.9سنة للإناث).

ثانيا: وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2020:

عدد المسنيـن المشتغـلين ملـيـون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين.

بلغت نسبة الأمية بين المسنين 55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ ذكور، 70.5٪ إناث).

انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فـأعلى بين المسنين من 10.3٪ عــام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).

وبلغ عدد المسنيـن المشتغـلين ملـيـون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين.52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وأنشطة الخدمة المنزلية.

ثالثا: وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2020 (بيانات أولية):

نسبة عقود الزواج بين المسنين أقل من نسبة إشهادات الطلاق.

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي العقود.

بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.5٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

رابعا: وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2020(بيانات أولية):

نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور

تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020.

بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.

بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1٪ من إجمالي وفيات الإناث.

عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.

خامسا: وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2020(بيانات أولية):

بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.بلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسن.

سادسا: وفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020:

انخفاض نسبة التدخين بين المسنين لتصل إلى 16.4% عام 2019/2020.

انخفضت نسبة التدخين بين المسنين انخفاضا طفيفا من 16.6% عام 2017/2018 إلى 16.4% عام 2019/2020.بلغت نسبة الفقر بين المسنين 14%، بينما بلغت نسبة المسنين الفقراء من إجمالي الفقراء 4.1%.