أيمن الجميل: أتمنى تكرار مؤتمر حكاية وطن دوريا حتى يتعرف المواطنين على إنجازات مشروع النهضة المصرية الحديثة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مؤتمر حكاية وطن 2023 الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم حصاد 9 سنوات من الإنجازات الكبرى فى جميع المجالات لم تتحقق منذ عقود واستطاعت نقل الدولة المصرية من حال إلى حال آخر أفضل وأقرب لشكل الدولة الحديثة المنتجة القادرة على الإضافة والمنافسة إقليميا ودوليا، وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية التى يمرُ بها العالم حاليًا، والتى خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع فى أسعار السلع الغذائية والطاقة وارتباك سلاسل الإمداد والنقل، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أنه من الضرورى تكرار عقد مؤتمر حكاية وطن دوريا ، حتى يعرف المواطنون بالتفصيل كم الإنجازات المتحققة فى كل مجال من المجالات ، وماذا دفع المصريون من جهدهم وتحملهم حتى تتحقق رغم الظروف العالمية غير الجيدة ، لأن من حق المصريين أن يعرفوا قدر ما تحقق من مشروع النهضة المصرية الحديثة وهو مشروع باختصار يعنى إعادة بناء البلاد ووضعها على الطريق الصحيح للإنتاج والمنافسة إقليميا وعالميا

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أنه من الضرورى أن نراجع الأوضاع فى المجالات الاقتصادية والتنموية ودور مؤسسات الدولة قبل 2014 لنرى أبعاد الصورة المتحققة حاليا بوضوح ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدت للتنمية فى كافة القطاعات بالتوازى وفى مقدمتها القطاعات الحيوية مثل النقل والطرق والأنفاق ومحاور النيل ومشروعات الجر الكهربائى وخطوط المواصلات المتطورة مثل المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، فضلا عن تطوير السكك الحديدية، ومؤشرات تحسن البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات، وكذلك الحال فى قطاع الطيران المدنى وطفرة المطارات الجديدة وشبكات الخدمة اللوجستية، ثم قطاع الموانئ والممرات التجارية بما يمثله من مُرتكز أساسى لجهود التنمية وتابع أيمن الجميل أن كثيرا من المواطنين لا يعرفون الأزمة الطاحنة التى كان يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية ، من رفض الشركات العالمية الاستثمار فى مصر إلى عدم قدرة الدولة على التنقيب فى مياهها الإقليمية لعدم ترسيم حدودها البحرية مع كافة دول الجوار ، إلا أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد القطاع طفرات تنموية على مستوى البحث والاستكشاف ومناطق الامتياز الجديدة، واتفاقات نقل وتسييل الغاز، ومعه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والمنجزات المتحققة فى قدرات التوليد عبر المحطات الشمسية ومحطات الرياح، ومشروعات وبروتوكولات التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر والحوافز المقدمة لجذب استثمارات محلية ودولية فيه، والطاقة النووية ومعدلات الإنجاز فى مشروع محطة الضبعة المتطورة، و قطاع الكهرباء وما تحقق فيه من معدلات أداء وافتتاحات ومضاعفة لقدرات التوليد ونسب الاحتياطي على الشبكة، وبرامج الربط الكهربائى مع الدول المحيطة عربيا وأوروبيا وفى العمق الأفريقي.

وأوضح أيمن الجميل إن من الضرورى تعريف المواطنين بمشاكل التكدس السكانى فى الوادى والدلتا وتبعات نقص التعمير ، مثلما فعل منظمو مؤتمر حكاية وطن 2023 الذى استعراض الحلول التنموية لمشكلة التكدس السكانى والخلل فى توزيع السكان فالقاهرة الكبرى والإسكندرية كان يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، و إجمالى نسبة الأراضى المعمورة والمستغلة من إجمالى مساحة مصر كانت 7% فى عام 2013، والآن تمثل 13.8% فى عام 2023، و المخطط يستهدف مضاعفة المساحة المعمورة من الأراضى المصرية عام 2050 ، ولم تكن نسبة المساحة المعمورة من الأراضى المصرية لترتفع بهذه النسبة الكبيرة فى وقت قياسى لولا المشاريع العمرانية الضخمة وشبكات الطرق الكبرى التى تفتح المجال للتمدد السكانى فى مناطق جديدة ، ولو نظرنا إلى خريطة المدن الجديدة لوجدنا أنها موزعة على كافة المساحات المأهولة فى البلاد وتستهدف تخفيف الضغط على المدن القائمة وتوسيع الحيز السكانى أفقيا ، وهو أكبر هدف عمرانى تحقق منذ عقود طويلة، ولذلك كله لابد من جلسات تعريفية دورية توضح للمواطنين ما تم إنجازه وهو كبير وعظيم ، وكيف تم إنجازه ليفخروا ببلدهم وقيادتهم السياسية وما تحقق خلال السنوات التسع الماضية