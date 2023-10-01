وزير الإسكان: نفذنا 1674 مشروع صرف صحي بـ177 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الخدمة في شبكات الصرف الصحي كانت تمثل نحو 50% ولكنها ارتفعت لـ67%، كما أن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف عام 2014 كانت تمثل نحو 12%، وفي عام 2023 أصبحنا 43% دون إضافة ما تم إنجازه بملف «حياة كريمة».

وأضاف وزير الإسكان، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه جرى تنفيذ نحو 1674 مشروع صرف صحي بإجمالي تكلفة 177 مليار جنيه، بالإضافة إلى إدخال محطات الصرف الصحي لثلاثية المعالجة التي تعيد استخدام المياه.

أشار «الجزار»، إلى تغير سياسة الدولة في التعامل مع مياه الصرف الصحي من التخلص الآمن لإعادة الاستغلال، لافتا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة كل محطات الصرف الصحي حتى إذا كانت التكلفة باهظة الثمن إلا أنها ستكون أقل بكثير من قيمة المياه.