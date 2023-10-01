وزير الإسكان: معدل فقدان الأراضي الزراعية وصل إلى 17 ألف فدان سنويا قبل 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنَّ مصر في عام 2011 كان يوجد بها 89 مليون شخص يعيشون على مساحة 7% بالإضافة للبحيرات، ونسبة التحضر انخفضت من 45% لـ42% لأن الزيادة السكانية كانت معظمها في الريف، كما كانت هناك هوامش من العمران الحضري أصبحت ريفية، مبينًا أنَّه خلال هذه الفترة بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1987 في إنشاء 23 مجتمعًا عمرانيًا من مدن الجيل الأول والثاني والثالث، استوعبت خلال تلك الفترة وحتى 2014 نحو 5 ملايين شخص.

وأضاف «الجزار»، خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنَّه خلال هذه الفترة كان معدل الفقد في الأراضي الزراعية 17 ألف فدان سنويًا بإجمالي 490 ألف فدان، موضحًا أنَّه لو كان الوضع قد استمر لما بعد 2014 كنا سنفقد 150 ألف فدان أخرى، موضحًا أنَّ القيمة المفقودة لهذه الأراضي كانت تتجاوز 225 مليار تتطلب مرافق وخدمات بنية أساسية بقيمة 250 مليار جنيه، إلى جانب فرص عمل مباشرة ومفقودة تصل إلى 140 ألف عمل فرصة عمل.