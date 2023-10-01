وزير الإسكان يكشف عن أهم 5 تحديات واجهت التنمية العمرانية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك الكثير من الجهود في القطاع والتي بذلت والملفات التي تم إنجازها بشكل كامل أو جزئي في جداول زمنية مضغوطة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه كان لدينا مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، وجرى اختيار أهم 5 منها والعمل عليها، وهي «ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، والتكدس السكاني والعمراني، وتدني مستويات جودة الحياة والاختناقات المروية، وتداعيتها السلبية، وضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي».

وأوضح «الجزار» خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه كان هناك الكثير من الخطط والخرائط والمخططات، حيث كنا نعيش على 5.5% من مساحة مصر ونسبة التحضر بمصر كانت 45%، وكانت خريطة التنمية تستهدف الوصول لـ14% من مساحة المعمور، وهو أمر ظل حلم حبيث الأدراج والأرفف.