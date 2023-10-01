وزير النقل: نجحنا في تحويل مدرسة وردان الصناعية إلى معهد عالي للتكنولوجيا

قال وزير النقل، إنَّه تمّ وضع خطة بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ترتكز على 3 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في انتقاء عناصر جديدة بالكامل من خريجي كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهيليهم في الأكاديمية العسكرية، فضلاً عن انتقاء خريجي كليات التكنولوجيا والمعاهد الفنية لكي يتم تأهيليهم في الكلية العسكرية التكنولوجية لكي يصبحوا فنيون على مستوى عالي يستطيعون مواكبة التطورات الحادثة.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنَّ المحور الثاني يتمثل في تحويل مدرسة وردان الصناعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي إلى معهد عالي لتكنولوجيا النقل بنظام الأربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد.

وتابع أنَّ المحور الثالث يتعلق بتدريب وتأهيل العاملين الحاليين فضلًا عن تقديم كل الرعاية الصحية لهم في المركز الطبي للسكة الحديد إلى جانب تقديم الرعاية الترفيهية والاجتماعية لهم سواء في معهد وردان أو نادي السكة الحديد.