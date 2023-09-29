وزير التعليم: لا إلغاء للامتحانات الشهرية لطلاب النقل.. ورسالة مهمة لأولياء الأمور

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الشهرية ستستمر في العام الدراسي الجديد 2023-2024، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وستكون مرتين في الترم الواحد، وعليها درجات.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «أتمنى من الأهالي ألا يتعاملوا مع هذه الاختبارات برهبة، أو يروها عبئاً ثقيلاً على أولادهم، فنحن نريد أن نعوّد الطالب على قياس مستواه بشكل مستمر، ويقوم بمراجعة ما تحصل عليه من مواد دراسية طوال الشهر، فلا داعي للغش أو الرهبة، أنت تُعلم ابنك لهدف، ونحن نختبره لذات الهدف، فساعدنا في ذلك».