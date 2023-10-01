وزير النقل: الخط الثالث للمترو يستوعب 1.5 مليون راكب يوميا

قال وزير النقل، إنّ الخط الثالث لمترو الأنفاق، يصل إلى الطريق الدائري وروض الفرج وجامعة القاهرة بنهاية نوفمبر المقبل، ويستوعب 1.5 مليون راكب يوميا.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز: «بالنسبة للخط الرابع، لثاني مرة تعمل 5 شركات مصرية وطنية تعمل في الأنفاق بتمويل من وكالة جايكا اليابانية، وكانت المرة الأولى عندما تم الاعتماد على الشركات المصرية الوطنية في إنشاء أنفاق قناة السويس».

وتابع وزير النقل: «محطة المتحف المصري بالخط الرابع على الأقل ستكون جاهزة أثناء الافتتاح، وعندما يصل الخط إلى القاهرة الجديدة بمنطقة الرحاب سيستوعب 1.5 ملوين راكب يوميا، وسنربط بين 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة».