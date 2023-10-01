«أين كنا وكيف أصبحنا؟».. وزير النقل يستعرض إنجازات 9 سنوات لبناء الجمهورية الجديدة

استعرض وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية في قطاعات النقل المختلفة خلال 9 سنوات، في الفترة من 2014 وحتى 2023 في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، متوقعا إنفاق 75 مليار جنيه حتى 2030، للوصول بطاقة النقل إلى مليوني راكب يوميا، و13 مليون طن بضائع سنويا، وصولا إلى المعايير الدولية والعالمية.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ الدولة كانت تمتلك في 2014 نحو 791 جرار قطار، منها 391 متعطلا بالكامل و400 صالحة بنسبة كفاءة 60%، والآن لدينا 990 جرارا، منها 210 جديدة بالكامل، و594 صالحة بكفاءة 80%، و186 متعطلا.

وفيما يخص عربات الركاب، أوضح الوزير أنّ الدولة كان لديها 2800 عربة، منها 1000 متعطلة تماما، و1800 صالحة بنسبة 65%، أم اليوم فلدينا 3700 عربة، 900 منها جديدة بالكامل من إجمالي 1350 قادمة من روسيا والمجر، والباقي يصل خلال شهرين، و2300 سيارة صالحة بكفاءة 80% بعد رفع كفاءتها بورش السكك الحديدية، و500 سيارة متعطلة وجار تجديدها في ورش السكك الحديدية.

وتابع وزير النقل، أنّ مصر لم يكن بها قطارات فاخرة، وجرى التعاقد في عام 2019 على 6 قطارات تالجو فاخرة للعمل على خطوط السكة الحديدية بكامل طاقتها، كما جرى رفع مستويات الرفاهية ومستوى جودة الخدمة للركاب على خط «القاهرة - الإسكندرية» و«القاهرة - أسوان».