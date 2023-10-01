وزير النقل: طورنا 900 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية

استعرض وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية في قطاعات النقل المختلفة خلال 9 سنوات، في الفترة من 2014 حتى 2023 في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، موضحا أنه كان لدينا 8 آلاف عربة بضائع، منها 4 آلاف سيارة متعطلة بالكامل، ونحو 4 آلاف عربة صالحة بنسبة 50%، وبتوجيهات من الرئيس السيسي، جرى التعاقد على 1000 عربة دفعة واحدة، ولأول مرة يتم التعاقد على عربات نقل الغلال، وعربات القلاب التي تنقل خامات المحاجر.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ الدولة لديها الآن 8481 عربة لقطارات السكك الحديدية، منهم 400 جديدة تماما، و4781 عربة صالحة بكفائة 60%، و3300 عربة متعطلة لكنها تخضع للتجديد.

وأوضح الوزير، أنّ ماكينات صيانة السكة الحديدة في عام 2014 كانت تعمل بكفاءة نحو 60%، ومنها جزء متعطل، ولدينا الآن 47 ماكينة منها 7 جديدة بالكامل، و37 صالحة للاستخدام بنسبة 80% و3 ماكينات متعطلة ولها عقود تجديدات.

وشرح وزير النقل أنّه كان لدينا 10 آلاف كيلو متر أطوال السكك الحديدية، وتقريبا 6664 مفتاح، وجرى تجديد وتطوير 900 كيلو خطوط، ولدينا عقودا لتجديد 3 خطوط رئيسية بنحو 2300 كيلو، و1950 مفتاحا، والباقي ينتهي منتصف 2024.