«حكاية وطن»: تطوير 448 مقرا للأحوال المدنية في جميع المحافظات خلال 2022

كشفت الحكومة عن عدد الأقسام ومراكز الشرطة التي جرى تطويرها على مستوى الجمهورية، موضحة أنها بلغت 330 قسمًا، كما بلغت مراكز الأحوال المدنية التي جرى إنشاؤها بمراكز التسوق التجارية في 2022 بلغت 31 مركزًا.

448 مقرا للأحوال المدنية

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أن عدد مقار الأحوال المدنية المطورة على مستوى الجمهورية في عام 2022 بلغت 448 مقرًا، ووصل عدد وحدات المرور المطورة في عام 2022 إلى 28 وحدة مرورية، بالإضافة إلى إنشاء 7مديريات أمن في المدن الجديدة بمحافظات: «الدقهلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، دمياط».