«تعالى بفكرة وارجع بمشروع».. برنامج لتمويل المشروعات في الإسكندرية

أطلق حي غرب الإسكندرية، برنامجًا لتمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال مقر الشباك الأخضر بالحي، والذي يقوم باستلام الأوراق والمستندات وأفكار المشروعات، التي يجرى تمويلها من خلال برنامج مشروعك تحت عنوان «تعالى بفكرة وارجع بمشروع».

وبرنامج مشروعك أطلقته وزارة التنمية المحلية لمساعدة الشباب على تنفيذ مشروعاتهم.

المشروعات التي يمولها البرنامج

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن برنامج مشروعك يقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات والنشاط التجاري ومشروعات الثروة الحيوانية، وعمل رخصة تشغيل مؤقته تصل إلى 5 سنوات بقروض قصيرة ومتوسطه الأجل وفترة سماح تصل إلى سنة، بداية من 1000 جنيه إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى للسداد 5 سنوات، فضلا عن توفير سهولة الإجراءات.

المستندات المطلوبة

وأوضحت رئيس حي غرب، أنه على الراغبين في الحصول على تمويل، تقديم فكرة مشروع والأوراق المطلوبة بمقر الشباك الأخضر «مشروعك» والذي أطلقتة وزارة التنمية المحلية لمساعدة الشباب في تمويل مشروعاتهم.

حيث يتم تقديم صورة الرقم القومي واسم النشاط وموقع المشروع بالنسبة لتمويل الشريحة الأولى، وتزيد الأوراق المطلوبة على الشرائح التالية، حيث يقدم طالب التمويل مستخرج من السجل التجاري والبطاقة الائتمانية وشهادة مزاولة النشاط والموقف المالي.