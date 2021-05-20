رئيس حى غرب أسيوط يترأس حملة لتطهير جمعية «ثمرة الإيمان» الأرثوذكسية

ترأس محمد البشير رئيس حي غرب أسيوط، حملة لتطهير جمعية «ثمرة الإيمان»، الأرثوذكسية ، بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرق التعقيم والتطهير.

وقال رئيس الحي، إن الحملة جاءت ضمن الحملات المكثفة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالحي حرصاً على سلامة المواطنين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانب آخر، عقد رئيس حي غرب أسيوط اجتماعة الدوري بمساعديه ونوابه لمتابعة التقارير اليومية للحي من خلال التأكد من استمرار عمليات التعقيم والتطهير ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحلات التجارية والمولات والمواصلات العامة.

وشدد رئيس الحي على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرووس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات من اجل سلامة المواطنين .

تشميع 11 محل مخالفة لقرار الغلق بحى غرب أسيوط

وترأس رئيس حى غرب أسيوط حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة قرارات غلق المحال والمقاهى في المواعيد المحددة، أسفرت عن تشميع 11 محلا لمخالفة موعد الغلق و3 محاضر غرامات لمحلات بقيمة 4000 جنيه لكل محضر، إلى جانب 26 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.

كما قام رئيس الحي بإيقاف السيارات والتأكد من ارتداء الركاب للكمامات وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم .